Ounahi al Napoli | spunta l’indizio che fa sognare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Azzedineè uno dei nomi più caldi sul fronte calciomercato per il, pronto già a gettare lo sguardo in vista della prossima stagione. In attesa della definizione del maxi scambio con la Sampdoria – che vede coinvolti Zanoli, Bereszynski e Contini -, non sono previste particolari novità invece per gennaio. L’unico dubbio può essere rappresentato dal futuro di Diego Demme, che è corteggiato da diversi club. Tuttavia, servirà un’offerta importante per convincere il club azzurro, che in caso di addio dell’ex Lipsia potrebbe intervenire per tutelarsi con il sostituto. Calciomercato, ancora conferme su: “Sponda Angers” Per questo, è opportuno pensare che Azzedinesia un nome spendibile per giugno, anche se la strategia delè ben chiara: ...