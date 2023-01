Osimhen pensa solo al Napoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il quotidiano La Repubblica parla del futuro di Victor, ecco cosa si legge: "L’orizzonte è concentrato soltanto sul, le voci sul futuro non gli interessano. Le big della Premier lo seguono con attenzione, maalla possibilità di conquistare lo scudetto e di lasciare il segno in Champions. Con calma affronterà l’argomento relativo alla prossima stagione assieme alla società. Adesso la priorità è quella di fare la differenza".

La squadra di Spalletti è in testa anche nella classifica dei marcatori con, 9 reti. Il ... il Napoli capolista solitario (41 punti, secondo il Milan con 33)al rientro del suo gioiello ...... Lobotka solito riferimento di centrocampo ed il trio Politano -- Kvaratskhelia in attacco. Napoli, Giuntoli sta già guardando al futuro Il Napolial presente, mentre il ds Giuntoli sta ...