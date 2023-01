Oroscopo Leone gennaio 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ihanno un’aria regale, e con il Sole nel presidenziale Capricorno, vi mettete al lavoro! Siete concentrati sulle vostre responsabilità, non solo nella carriera, ma anche verso voi stessi e il vostro benessere. Per quanto vi piaccia rilassarvi e farvi nutrire dall’uva, la realtà chiama durante la stagione del Capricorno, ed è ora di

... disabile costretto a fumare erba Ultime notizie CyberZONe Bullismo e delinquenza: disabile costretto a fumare erba 4 Gennaiodel GiornoBranko Mercoledì 4 Gennaio 2023:...5 gennaio(23 luglio - 23 agosto) Ilci tiene molto a dare una bella immagine di se stesso, ed è anche un fatto positivo, ma spesso la vostra tendenza è quella di nascondere o ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...(Adnkronos) – “Oggi l’Africa subsahariana conta 1,2 miliardi di persone. Con la popolazione, sono raddoppiate anche le malattie. A quelle trasmissibili, come la malaria e la tubercolosi, oggi si aggiu ...