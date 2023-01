Oroscopo cinese | il 2023 è l’anno del Coniglio d’acqua | ecco cosa ci aspetta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dal drago al, ogni anno il Calendarioassegna un animale ai nuovi nati, con un ciclo che si ripete con una frequenza di 12 anni e, secondo le credenze popolari, influenzerebbe la personalità, le relazioni, la fortuna e una serie di aspetti personali. Stando a queste antiche tradizioni, il 22 gennaioinizieràdel, che sarà caratterizzato da mesi pacifici, ma poco orientati alla crescita, alla stabilità e alla risolutezza. Ancora oggi, le famiglie orientali più tradizionali consultano l’e il calendario lunare per prendere decisioni importanti, come la data in cui convolare a nozze, la scelta di una nuova abitazione o il nome di un neonato. Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane, Maiale, Topo, Bue, Tigre ...

