Origami è il concept di uno yacht di 65 metri dagli ampi spazi

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è il nuovodi uno, che potrebbe rappresentare una delle scelte migliori per gli armatori più facoltosi alla ricerca di unoo sempre maggiore nella propria imbarcazione, per contenere tender e water toys con cui trascorrere del bel tempo in acqua. Loè stato progettato da due aziende spagnole, SchwalgienDesign e Astilleros Armon, e misura 65di lunghezza. Si tratta di unfrutto della collaborazione che, in tempi passati, ha dato alla luce Nebula., loispirato alla cultura giapponese Lodeve il nome all’arte giapponese dell‘, utilizzata per piegare la carta, tecnica nota per aver influenzato progettisti di ...