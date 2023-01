«Ora ti pesto» | prima le minacce | poi le botte | 35enne semina il panico in strada

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)le, poi dalle parole è passato ai fatti. Responsabile delle violenze un uomo romeno di 35 anni che si ‘divertiva’ a vessare i propri connazionali terrorizzandoli sotto la minaccia delle armi e non facendosi alcun scrupolo nell’aggredirli. Ora però gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ladispoli, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno messo fine all’incubo. «Devi morire»: sferra un calcio in pancia alla madre e aggredisce con violenza anche la sorella Lee la violenza verso i connazionali Tutto ha avuto inizio la scorsa estate. Le violenze si perpetravano all’interno di alcuni bar e per le vie di Ladispoli. Stando alle querele, alle testimonianze ed ai riscontri investigativi, l’uomo, in più occasioni avrebbe vessato alcuni suoi ...

Il Manifesto

... alle 8 di sera in pieno inverno era buio. Quando Olindo Romano difendeva Azouz Marzouk dalle accuse di essere l'autore della strage di Erba… - esclusivo LE PAROLE DI OLINDO -Olindo ...Per guarnire le calze: 1 peperone sbollentato; 2 carciofino sottolio; qualche cucchiaio di; ...poggiamola sulla pasta sfoglia e con un rotella tagliapasta percorriamo la sagoma. Ritagliamo ... Bombe, sangue e buio pesto. In Ucraina Natale sottoterra | il manifesto Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...