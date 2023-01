Ora i britannici non vogliono più la Brexit | il 30% che era per il Sì oggi si è pentito

AGI - Agenzia Italia

Ad ogni modo, la stessa società di consulenza Savanta ha chiesto ai cittadini quale dovrebbe essere il futuro per un rapporto che fino adè stato sostanzialmente turbolento: il 47% ha sostenuto ...Ad ogni modo, la stessa società di consulenza Savanta ha chiesto ai cittadini quale dovrebbe essere il futuro per un rapporto che fino adè stato sostanzialmente turbolento: il 47% ha sostenuto ... I britannici ci hanno ripensato e non vogliono più la Brexit Il 30% di coloro che nel 2016 avevano votato per l'addio alla Ue ora vuole un rapporto più stretto con il continente. Colpa soprattutto della crisi economica ...AGI - La Gran Bretagna si è dunque pentita della scelta fatta di uscire dall'Europa sostenendo la linea della Brexit. Però il dibattito ferve. Secondo 'El Paìs', due cittadini su tre sostengono la nec ...