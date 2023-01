Operazione ‘British’ | rimesso in libertà Gaetano Arena

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl GIP presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci ha disposto la scarcerazione del pregiudicato, di 42 anni, di Montesarchio. Il GIP ha revocato gli arresti domiciliari che erano stati concessi all’nel Luglio 2022 in sostituzione della custodia cautelare in carcere alla quale era stato sottoposto il 28 marzo 2022, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento per spaccio aggravato di sostanze stupefacenti in relazione a fatti verificatisi nell’anno 2020. Come si ricorderà,fu coinvolto nel maxi-blitz del 28 marzo scorso che portò all’ esecuzione di 11 misure cautelari., personaggio già noto ...

Il Majorquest'anno non assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA (come "... al rientro nel tour dopo 84 giorni di stop per l'infortunio e l'alla mano destra ha infatti ...... hanno riacceso i cuori, ma sull'politica e sulle conseguenze possibili i dubbi non ... Salvini wants to mess up the accounts Liz Truss, thePrime Minister who resigned after just 45 ...