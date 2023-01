Onestini-Soleil | spunta un vecchio video del GF Vip 2 | i fratelli Rodriguez e i dubbi su Luca

Fanpage.it

... 'Non si è dimostrata adeguata' Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi chiesto a Gianmarcocome valutanei panni di opinionista supplente di Sonia Bruganelli. E il fratello di Luca ...... la simpatica influencer romana ha lanciato una nuova frecciata ad Antonella Fiordelisi e commentato lo scontro in diretta tra LucaSorge . Le critiche di Guendalina Tavassi La ... Ti saluta Cristina, chi è la ex di Luca Onestini citata da Soleil al GF Vip e cosa è successo Dramma ad Arcevia (Ancona), dove una donna di circa trent'anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione. A compiere la tragica scoperta, attorno alle 7 di questa ...Gianmarco Onestini difende il fratello Luca contro gli attacchi di Nikita e Soleil al Grande Fratello VIP: la sua intervista a Novella ...