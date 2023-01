OnePlus 11 ufficiale | Snapdragon 8 Gen 2 e display AMOLED 2K

HDblog

Detto , fatto:11 è. Almeno in Cina, visto che per il debutto internazionale ci sarà da pazientare ancora un po', ovvero fino al 7 febbraio . Ora finalmente possiamo dare un'occhiata più da vicino ...Ecco il designdell'11 con immagini dal vivo nelle varie colorazioni disponibili: lo smartphone da questo punto di vista non ha più segreti. Sembra che l'11 in Cina arriverà un po' prima ... OnePlus 11 ufficiale: caratteristiche, immagini e prezzo (Cina) OnePlus 11 5G è finalmente stato presentato ufficialmente dall'azienda; il device, al momento, è disponibile solo in Cina. Sfida la fascia alta del settore della telefonia mobile.Diamo uno sguardo ai nuovi auricolari top di gamma OnePlus. I OnePlus Buds Pro 2 puntano in alto con ANC, audio spaziale e un doppio driver.