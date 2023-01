Omicidio-suicidio a Genova | spara alla fidanzata e si toglie la vita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L'in un appartamento di via Anfossi apotrebbe essere avvenuto da un giorno e scoperto per caso dai parenti dell'uomo

Secondo quanto ricostruito fin qui si tratterebbe di uncon l'uomo, una guardia giurata di 32 anni, che avrebbe prima fatto fuoco sulla donna, 23enne sua fidanzata, per poi ...nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Pontedecimo nell'estremo ponente di Genova. E' successo in un appartamento di via Anfossi, dove i due giovani sono stati ritrovati senza vita. ... Tragedia a Pontedecimo: guardia giurata uccide la fidanzata e poi si spara Tragedia a Genova dove una guardia giurata ha ucciso la compagna e poi si è tolta la vita con la pistola d'ordinanza ...Genova - Nell'intervista raccolta da Silvia Pedemonte del Secolo XIX, parla Micaela, l'amica del cuore della 23enne uccisa a colpi di pistola dal suo ...