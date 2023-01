Omicidio - suicidio a Genova | guardia giurata uccide nel sonno la fidanzata | poi si spara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Pare che la giovane coppia litigasse spesso negli ultimi tempi e che si stessero per lasciare. La tragedia potrebbe risalire alla giornata di ...

GenovaToday

Pare che la giovane coppia litigasse spesso negli ultimi tempi e che si stessero per lasciare. La tragedia potrebbe risalire alla giornata di ...Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di. L'uomo avrebbe infatti sparato e ucciso la compagna con la pistola d'ordinanza, per poi puntare l'arma contro di sé e togliersi ... Tragedia a Pontedecimo: guardia giurata uccide la fidanzata e poi si spara Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 23 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure dove un vigil ...Tragedia a Genova dove una guardia giurata ha ucciso la compagna e poi si è tolta la vita con la pistola d'ordinanza ...