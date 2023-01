(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In questa ottica leggo la scelta di restare in luoghi di prossimità e di soggiornare in albergo. Nel complesso potremmo dire che si chiude in bellezza, se non ci fosse però quel 34% di persone che ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Saranno complessivamente 5 milioni e 164 mila gli italiani in viaggio nei giorni dell'Epifania. Il dato emerge da un'indagine di Federalberghi, secondo cui nel 97,7% dei casi sarà scelta l'...... sono previste multe fino a 50mila euro,al sequestro o anche la confisca in caso di ... in 198 sono sbarcati a Lampedusa e a soccorrerebarchini sono state ancora le motovedette italiane. ... Oltre cinque milioni di italiani in viaggio nei giorni dell'Epifania Sulle Alpi la neve e lo sci sono tornati, e invece l’Appennino chiede aiuto. Bastano queste parole per descrivere la situazione sulle montagne italiane alla vigilia del ...Nella bozza della legge di bilancio i 5 milioni previsti per il 2023 erano stati destinati all'elettrico ma sono tornati ai motori tradizionali. Perché è successo questo