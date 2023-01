Olindo Romano | «Io e Rosa siamo stati incastrati» Si può riaprire il caso?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L'ex netturbino parla dal carcere di Opera e ribadisce l'innocenza sua e della moglie. Chiede perché non sia stata seguita la pista della droga. Nella strage di Erba, per cui sconta l'ergastolo, morirono quattro persone fra cui un bambino

Da www.corriere.ite rosa bazzitorna a parlare della 'strage di Erba' dal carcere di Opera, dove è recluso dopo la condanna all'ergastolo per avere ucciso in concorso con la moglie Rosa ...A sedici anni dalla strage di Erbatorna a parlare ribandendo la sua l'innocenza e quella della moglie Rosa Bazzi. Entrambi stanno scontando la pena all'ergastolo dopo tre gradi di giudizio e la condanna definitiva. L'... Strage di Erba, Olindo Romano: "E' il momento della verità, siamo stati incastrati" L'ex netturbino parla dal carcere di Opera e ribadisce l'innocenza sua e della moglie. Chiede perché non sia stata seguita la pista della droga. Nella strage di Erba, per cui sconta l'ergastolo, morir ...A sedici anni dalla strage di Erba Olindo Romano torna a parlare ribandendo la sua l’innocenza e quella della moglie ...