(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ci siamo. In questasettimana del 2023 assisteremo finalmente all‘esordio indelitaliane di bob e. Entrambi i team saranno infatti della partita in Germania, nello specifico sul budello di(6 gennaio la data per lo, 7-8 gennaio per il bob). A quarantott’ore dal grande evento, il Direttore Tecnico Maurizioha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della FISE, motivando i fattori che lo hanno portato a diramare la lista dei convocati insieme al suo staff tecnico. “Per quanto riguarda lo– ha detto– la crescita della squadra c’è stata, non di uno due elementi ma tutti hanno fatto un bel passo avanti: adesso ...

E' tutto pronto per il debutto della Coppa del Mondo 2022/2023 di skeleton , che avverrà nella giornata di venerdì 6 gennaio sul budello di Winterberg . Il direttore tecnico azzurro, Maurizio, insieme ai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer, in vista di questo importante appuntamento, ha diramato la lista dei quattro convocati: si tratta di Mattia Gaspari, ...Il direttore tecnico Maurizioha convocato una trentina di atleti e atlete del bob e dello skeleton e, in quest'ultima specialità, anche la ragazza di Crodo Alessia Crippa che per la... Oioli prima dell'esordio delle squadre di Bob e Skeleton in Coppa del Mondo: "Winterberg pista relativamente facile" L'Italia si appresta a fare il proprio esordio nella Coppa del Mondo 2022-2023 di skeleton. Gli azzurri, che avevano saltato i primi appuntamenti stagionali, saranno protagonisti venerdì 6 gennaio a W ...