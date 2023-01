Occhi lucidi e sguardo al cielo | la dedica di Stankovic a Mihajlovic | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Colpo grosso della Sampdoria nel match della giornata di Serie A contro il Sassuolo, i blucerchiati rientrano pienamente in corso per la salvezza. Successo in trasferta contro i neroverdi, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2. Partenza super della squadra diche trova due gol nel primo tempo con Gabbiadini e Augello. Nella ripresa il Sassuolo rientra in gara con il calcio di rigore trasformato da Berardi, ma i padroni di casa non hanno la forza di rientrare in partita. Gli ultimi giorni del 2022 sono stati difficilissimi per l’allenatore blucerchiato, sconvolto dalla morte dell’amico Sinisa. “È vero, dopo il gol di Augello ho pensato a Sinisa. La vittoria si sa a chi vata da oggi in poi…”, ha dettovisibilmente emozionato. L'articolo...