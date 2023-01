NXT 03 01 2023 Grayson Waller Effect

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Bentornati amici di ZW al report settimanale di NXT, questa puntata ha tutte le premesse per risultare interessante dato che assisteremo a diversi incroci interessanti come quello fra Alba Fyre e Isla Dawn e al confronto faccia a faccia fra Bron Breakker e. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Carmelo Hayes(w/Trick Williams) vs Apollo Crews (4 / 5) Come partire alla grande, due atleti che sul piano atletico e soprattutto su quello della tecnica sono fra i migliori in quel di NXT e questo incontro lo dimostra. I due si incastrano bene e le azioni sono veloci ed efficaci. I due sono abbastanza bravi da non lasciare il pallino dell’incontro all’avversario per più tempo. Alla fine ad avere la meglio è Hayes che anche grazie all’amico Trick Williams riesce ad aggiudicarsi il match. Vincitore: ...