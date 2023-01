NutriBullet Treviso | la gioia del presidente del Consorzio Paladin dopo la vittoria con Venezia | “Una delle serate più belle nella storia del club”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Parlando a Mattia Zanardo su “Il Gazzettino –lacontro l’Umana Reyer, ildelPiergiorgionon ha nascosto le emozioni: “la partita della promozione dalla Serie A2 a Capo d’Orlando, per me, è stata la serata più belladiBasket. Perché arriva in un momento particolare, perché siamo tornatitre anni ad avere il Palaverde sold out, perché se la meritavano i giocatori e lo staff, se la meritavano Paolo (Vazzoler, ilndr), Giovanni (Favaro, il direttore generale ndr) e Andrea (Gracis, il direttore sportivo, ndr) che danno il cuore per questa società, se la meritavano tutti ...

...Basket e Tezenis Verona (che ha superato Trieste 88 - 81). Sul fondo della classifica ci sono proprio Pallacanestro Trieste e GeVi Napoli Basket con un record di 4 - 9, ...100 - 93 nel match traBasket e Umana Reyer Venezia , partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque peral Palaverde, che permette ai padroni ... Nutribullet Treviso, respinto l'assalto del Besiktas per Michal Sokolowski