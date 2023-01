Novità pensioni e cuneo fiscale | ecco l’agenda del governo Ma i conti non tornano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Il tema del potere d’acquisto dei salari e degli stipendi è di importanza centrale. Per favorire la dinamica salariale è certamente necessario intervenire sulla riduzione dele contributivo. Tra gli impegni di legislatura vi è la riduzione del 5% dele su questo lavoreremo”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone intervistata da La Stampa.: si riparte il 19 Altro tema centrale resta quello dellerispetto al quale il ministro ribadisce che l’impegno è di dare un quadro chiaro ai cittadini. “Cominceremo a discuterne il 19 gennaio con il primo incontro con le parti sociali. È necessario rendere più organica tutta la disciplina per dare certezze ai lavoratori che hanno il diritto di sapere in modo chiaro quali sono i requisiti per andare in ...