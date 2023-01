Novak Djokovic chiede che Daniil Medvedev e altri russi tornino a Wimbledon nel 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha vietato ai giocatorie bielodi partecipare al torneo SW19 nel 2022 e non è chiaro se il divieto sarà revocato dall’All England Club per il Grande Slam di luglio.ha detto chiaramente che vuole che il divieto disui giocatorisia revocato, in modo che giocatori del calibro dipossano gareggiare all’All England Club a luglio.e la guerra in Ucraina L’estate scorsaha vietato ai giocatori dia e Bieloa di partecipare a SW19 in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. Gli organizzatori sono stati multati e il Grande Slam è stato privato dei ...

Si tratta ovviamente di Matteo Berrettini , che non è riuscito a superare solo l'ostacolo. Il romano ha dimostrato di essere uno dei migliori tennisti sull'erba e, anche quest'anno, ...Tennis, Jannik Sinner evincono entrambi la loro prima partita del 2023 al torneo di Adelaide, Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari , in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello Stato dell'... Ritorno vincente di Novak Djokovic ad Adelaide: “Non giocavo dal 2007 qui. È bello rivivere i ricordi di 16 anni fa” (Video) Marin Cilic ha deciso di partire in India con la nuova stagione: nell’ATP di Pune il croato è la testa di serie numero 1 e vuole già inanellare il primo successo verso gli Australian Open. Intervistat ...L'azzurro di San Candido sconfigge il britannico Kyle Edmund in due set per 6-3, 6-2 e agli ottavi di finale affronterà Thanasi Kokkinakis. Lorenzo Sonego si ritira per problemi muscolari all'inizio d ...