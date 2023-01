Non sono io l' aggressore | l' arrestato nega ma resta in carcere 

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - Non per odio razziale ma senza un apparente motivo spinto da impulsi brutali maturati in una vita nomade che lo portava a rubare per fame. Inizia a chiarirsi il possibile scenario in cui Aleksander Mateusz Chomiak avrebbe accoltellato una turista israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre. Il gip: "Inverosimile la versione dell'indagato" Il giovane senzatetto polacco fino a quel momento muto con gli inquirenti ha deciso di parlare nell'interrogatorio di garanzia a San Vittore. “Avevo con me dei coltelli che uso per affettare il pane ma nonstato io ad aggredire la ragazza” ha spiegato alla giudice Natalia Imarisio che però ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere sulla base di un “possente e inequivoco compendio indiziario” e definendo “inverosimile” la sua difesa. Anzi, considera il magistrato, “ha ...