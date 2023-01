No! I CDC non confermano la morte improvvisa di 118 mila bambini e giovani a causa dei vaccini anti Covid

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui), i Cdc americani avrebbero confermato un collegamento tra icontro il nuovo Coronavirus e le presunte morti improvvise di 118traadulti. La narrazione proviene dagli ambienti No vax americani, ma risulta del tutto infondata. Per chi ha fretta: I dati su un eccesso di 118decessi sono reali, ma vengono totalmente travisati in chiave No vax. I CDC americani hanno smentito un collegamento coi. Non si parla nemmeno di morti improvvise, ma vengono indicate per tutte le cause. Analisi Ecco un esempio dei post che circolano online: I post in lingua italiana in circolazione riportano gli screen di diversi post, che si rifanno come fonte ...