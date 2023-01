NJPW | Zack Sabre Jr è il primo NJPW Television Champion

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilin assoluto.Jr. ha combattuto contro Ren Narita per ilTVship a Wrestle Kingdom 17 e il vincitore non sarà solo il nuovo campione, ma anche ilcampione poiché il titolo è nuovo di zecca.Jr ha finito per raccogliere la vittoria dopo un ottimo match soprattutto a livello tecnico. Dopo il match, Shane Haste e Mikey Nicholls, noti come TMDK, si sono avvicinati al ring con una maglietta e hanno chiesto aJr di unirsi al gruppo.ha inizialmente preso in giro i due fingendo di buttare la maglietta, ma una volta indossata ha dato l’ufficialità alla sua unione ai TMDK, posando con loro e con il nuovo titolo appena ...

