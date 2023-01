NJPW | Okada batte Jay White e riconquista l’IWGP World Heavyweight Championship

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La straordinaria diciassettesima edizione di Wrestle Kingdom si è chiusa con il match titolato traChampion Jayed il vincitore del G1 Climax 2022 Kazuchika. Ecco cos’è accaduto nel main event del principale evento nella scena del Wrestling giapponese. Trionfo per il Rainmaker Ad avere la meglio al termine di una contesa equilibrata fino alla fine è stato proprio Kazuchika, il Rainmaker si è laureato campione del mondo per la settima volta in carriera.ha ottenuto la vittoria stendendocon la Rainmaker, pochi istanti prima l’icona giapponese aveva ‘rubato’ al suo avversario la Blade Runner. Al termine dell’incontrosi è reso protagonista di un emozionante promo in cui ha reso onore alla ...

