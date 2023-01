NJPW | Karl Anderson si arrende a Tama Tonga | abbiamo un nuovo Never Openweight Champion

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha fatto respirare aria di ‘Forbidden Door’ in quel di Wrestle Kingdom 17, per una Superstar della WWE combattere in altri lidi è un’occasione rara specialmente se si tratta di un grande evento come quello organizzato dallaha affrontatonel match con in palio ilship, ecco cos’è accaduto nella sfida titolata. Trionfo pernonostante l’handicap iniziale Prima del suono della campanellaha colpitoal volto con il titolo, l’opera è stata completata con un violento Piledriver eseguito sulla rampa d’ingresso. Nonostante il ...

The Shield Of Wrestling

Da notare come al tavolo di commento Michael Cole abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citatoAnderson come attualeNEVER Openweight Champion. Braun Strowman batte ...Tornato in Giappone, Inoki e iniziò ad allenarsi presso il dojo JWA sotto la guida del belga... La fondazione e la successiva partecipazione di Inoki alla(New Japan Pro Wsrestling) " in ... Karl Anderson non vuole tagliare i ponti con la NJPW Wrestle Kingdom 17 will feature eight title fights, headlined by Jay White defending the IWGP World Heavyweight championship against G1 Climax winner Kazuchika Okada. The line-up also includes a ...Wrestle Kingdom 17 è stato l'ultimo grande show della New Japan Pro-Wrestling, andiamo a vedere tutti i risultati.