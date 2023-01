NJPW | Francesco Akira trionfa a Wrestle Kingdom 17 | difesa titolata per lui e TJP

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)scrive la storia, l’atleta bergamasco è stato il primo italiano ad aver combattuto in un edizione di. Ecco cos’è accaduto nel suo debutto al Tokyo Dome al fianco del suo tag team partner TJP. L’Italiaal Tokyo Dome TJP ehanno affrontato Lio Rush e Yoh nel match con in palio i titoli di coppia Junior Heavyweight. I campioni in carica sono riusciti a confermarsi campioni al termine di una contesa mozzafiato equilibratissima fino al Roll Up di TJP che è valso il conto di tre finale.

The Shield Of Wrestling

Grande debutto indell'italianoAkira Akira è comparso sul ring al termine del match titolato tra il campione El Desperado e SHOW, rivelando la sua alleanza con Will Osprey. Da ora in ... Francesco Akira: stoccata a Lio Rush durante la conferenza Manca poco al primo grande evento di Wrestling del 2023, mercoledì 4 gennaio in diretta dal Tokyo Dome si terrà la Night 1 di Wrestle Kingdom 17. Il principale evento nella scena del Wrestling giappon ...Il 2023 di Francesco Akira inizierà con un altro primato. Dopo essere stato il primo italiano ad esordire (e vincere un titolo) in NJPW, alla prossima edizione di WrestleKingdom, in programma a Tokyo ...