NJPW | Bayley presente tra il pubblico a Wrestle Kingdom per il debutto di Sasha Banks per supportarla

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Come su queste pagine è stato tempestivamente riportato,è tornata dopo diversi mesi a calcare un ring di pro-Wrestling. Lo ha fatto stanotte, in occasione di17 dove, dopo un ingresso in gran stile, è entrata nel quadrato per stringere la mano alla nuova campionessa della divisione femminile IWGP KAIRI. Tuttavia, dopo il segnale di distensione tra le due lottatrici, l’atleta conosciuta come “The Boss” in WWE ha tradito la fiducia della nipponica eseguendo su di lei quella che dovrebbe essere la sua nuova manovra decisiva. Al termine del segmento,ha preso il microfono in mano e ha introdotto la sua nuova persona algiapponese, presentandosi come la “CEO della divisione femminile”. Un nome che risuona sui social La ...

