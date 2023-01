Nikita Pelizon a Temptation Island quando c’era anche Gianmarco Onestini

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è stata annunciata nel cast del Grande Fratello Vip molti si sono chiesti chi fosse, ma la bionda triestina in realtà è una grande esperta di reality show. Nel 2022 ha partecipato in coppia con la modella Helena Prestes alla nona edizione di Pechino Express formando il duo Italia-Brasile e classificandosi al quarto posto; nel 2020 ha partecipato alla seconda edizione di Ex On The Beach Italia in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante; mentre nel 2018 è stata una tentatrice di. Il Grande Fratello Vip, quindi, è la sua quarta partecipazione a un reality show.conMa se di Pechino Express e di Ex On The ...