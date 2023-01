Niente illusioni | il Pd va ricostruito dalle fondamenta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sarà perché siamo all’inizio dell’anno nuovo e siamo tutti animati da buone intenzioni, ma io vorrei oggi riconoscere un merito alla nuova maggioranza che, dopo un decennio di governi tecnici e ammucchiate contronatura, ci ha mostrato il vero volto della destra. E che, di conseguenza, sta offrendo una grande opportunità a chi vorrebbe essere di sinistra, o quantomeno a chi ambirebbe a un futuro permeato da valori e modelli radicalmente alternativi a quelli che cementano l’attuale maggioranza parlamentare. Per troppo tempo la diversità destra/sinistra è stata confinata nei convegni, nelle interviste o sui libri. Poi, nella realtà dei fatti, l’assenza di chiare maggioranze parlamentari e le conseguenti pressioni quirinalizie hanno autorizzato soluzioni opportunistiche e trasformistiche che, in ragione di presunti interessi superiori nazionali, hanno annacquato le differenze e le ...

Tiscali

Sarà perché siamo all'inizio dell'anno nuovo e siamo tutti animati da buone intenzioni, ma io vorrei oggi riconoscere un merito alla nuova maggioranza che, dopo un decennio di governi tecnici e ...È inutile continuare a farsio sperare in chissà chi. Non appartengo alla categoria di ... Non chiedoaltro". Così il trentunenne poeta genovese Eugenio Montale (1896 - 1981) scriveva a ... Calcio: Barça. Laporta 'Bello se Messi tornasse, ma niente illusioni' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'intervento. Gli attacchi alla politica monetaria della Banca centrale europea e le polemiche sul Meccanismo Europeo di stabilità sono ...