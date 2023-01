Nicola presuntuoso | così si è consegnato al Milan di Leao

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Se a Salerno è finita solo 2-1 e non 4-1 o 6-1 per ilil merito è solo dell’ultimo arrivato, Guillermo Ochoa, classe...

Telenord.it

Tifo Argentina per ilacquisto di Omar Sivori scugnizzo molto prima di Diego, quando ... vantandosi più di questo che del fratello maggiore di sua mamma,, fondatore di una fabbrica ...Stasi e Giancarlo Fontana e prodotta daGiuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per ... è anche merito dello stesso fratello che ama e odia per essere un maschilista arrogante e. ... Genoa, l'ex portiere Marchetti attacca Blessin: "Sei falso e presuntuoso, fatti un bagno di umiltà"