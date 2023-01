Neuroblastoma | studio italiano svela varianti geniche

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)associate al– Il(NB) è il tumore pediatrico più comune, un tumore maligno del sistema nervoso che colpisce ogni anno nel mondo 15.000 tra bambini e adolescenti e almeno un centinaio in Italia. La malattia è caratterizzata da diverse manifestazioni cliniche e spesso associata a una scarsa sopravvivenza (il 40% dei bambini sopravvive più di 5 anni) e solo l’1-2% dei pazienti presenta una storia familiare di, principalmente spiegata da mutazioni genetiche (in ALK e PHOX2), mentre la stragrande maggioranza dei casi sembra insorgere sporadicamente. Ilviene indicato come la prima causa di morte nell’infanzia e terza per frequenza dopo la ...