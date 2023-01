Neuroblastoma | scoperto a Napoli il gene che provoca il cancro al cervello nei bambini

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Grazie alla bioinformatica sono state scoperte alcune rare variantitiche che predispongono al. Si tratta un tumore maligno del sistema nervoso che ogni anno colpisce circa 15 milae adolescenti nel mondo e più di un centinaio in Italia. Ilè considerato la prima causa di morte e la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali dell’infanzia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista eBioMedicine dai ricercatori guidati da Mario Capasso e Achille Iolascon del Ceinge, rispettivamente professore associato e ordinario ditica Medica dell’Università degli Studi diFederico II. Lo studio è stato finanziato da Open Onlus, Fondazione Italiana per la Lotta ale ...