Nessun futuro per Helen e Max in New Amsterdam? Ad un passo dal finale arriva il momento della scelta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)pere Max o il nostro dottore avrà modo di tornare con lei in vista deldi New? La serie sta per chiudere i battenti ma le cose si sono complicate per i nostri protagonisti e quello che succederà potrebbe non piacere a parte del pubblico che da sempre tifa per un lieto fine pere Max. Il medical drama è tornato in onda negli Usa proprio qualche ora fa rivelando che Max ha preso una decisione chi vuole veramente ma perrci ha coinvolto molti dei suoi colleghi in un traumatizzante trekking in montagna. Max non ha ancora avuto notizie didopo averla vista in TV, e spiega a Floyd che non può aprire quella porta dopo aver provato così tanto tempo a dimenticarla e così si scusa con Elizabeth per la ...