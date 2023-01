Nelle carceri aquilane la sanità è in affanno | denuncia Mauro Nardella della Uil Pa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sempre attivo nella lotta per le condizioni di vita negli istituti di pena abruzzesi, dove opera, il Segretario OrganizzativoUIL PA l’Aquila,ha espresso l’ennesima denncia attraverso una lettera che volentieri pubblichiamo: “Lapenitenziaria è sempre più ine nessuno dei tre istituti di pena aquilani risulta purtroppo essere esente dai tanti problemi che affliggono questo settore. Troppe sono le situazioni che contemplano un sempre più crescente bisogno di potenziamento di medici e paramedici. Dopo la riforma partorita da un decreto del 2008, che ha visto il passaggio di questa delicata e particolare area carceraria dalla competenza del Ministerogiustizia sotto l’egida delle AASSLL, non sembra migliorare la condizione ...

Altreconomia

Doni natalizi per i detenuti delle abruzzesi. A rispondere all'appello del garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi è stato il mondo dell'imprenditoria fa sapere lui stesso. Ogni carcerato ha ricevuto ...La carenza di organicomolisane non è più tollerabile, soprattutto se si tiene conto delle oggettive difficoltà del Personale a gestire detenuti problematici e psichiatrici. Al collega ... L'affidamento dei servizi di vitto e sopravvitto nelle carceri sotto la ... La celebre attrice iraniana, rilasciata oggi dopo quasi tre settimane di detenzione per aver partecipato alle proteste anti-governative nel suo Paese, nei video che girano sui social posa a capo scope ...Alta tensione, questa mattina, nel carcere di Ariano Irpino. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del segretario regionale della Campania Tiziana Guacci, che spie ...