(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La stazione del Soccorso alpino di Massa (Massa Carrara) è intervenuta lascorsaValle degli Alberghi, sulla ferrata del Monte Contrario, per aiutare due19enni, originari ...

Agenzia ANSA

... sono giunti ad un pianoro dove hanno trovato lungo il tragitto il cavo danneggiato e nel frattempo le condizioni di visibilità sono peggiorate per l'aumento della. Contattati dai soccorritori,...Un gruppo di uomini lavora su una piattaforma petrolifera al largo delle coste scozzesi che viene improvvisamente avvolta da unamisteriosa, chequalunque comunicazione. Un grave ... Nebbia blocca escursionisti sulle Apuane, soccorsi nella notte ... La stazione del Soccorso alpino di Massa (Massa Carrara) è intervenuta la notte scorsa nella Valle degli Alberghi, sulla ferrata del Monte Contrario, per aiutare due escursionisti 19enni, originari de ...La notte della festa rovinata dalla nebbia: ieri, dopo il brindisi di mezzanotte, Napoli e provincia sono state avvolte da una spessa coltre di fumo e umidità che ha ridotto quasi a zero ...