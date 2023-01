(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L'Uaemaschile, l'unica corsa araba del World, è in calendario dal 20 al 26: per la quinta edizione è attesissimo il duello tra Tadej Pogacar e il campione del mondo Remco Evenepoel. ...

La Gazzetta dello Sport

Adesso la corsa organizzata dall'Abu Dhabi Sports Council con la collaborazione di Rcs Sport avrà anche una versione femminile: appuntamento dal 9 al 12per la prova del WorldTour donne, con ...Ma quell'incontro era nato alcuni mesi prima, trae marzo, quando, preparando un numero ... Un nemico dichiarato e implacabile della modernità, chedalla inaspettata sinergia di eresia e ... Nasce a febbraio il primo Uae Tour negli Emirati: al via 20 formazioni con tutte le migliori “Abbiamo scritto in precedenza di come la ferrovia voluta, fortemente, dal Papa Pio IX, detta infatti anche la “Pio Centrale” metamorfizzò il litorale recando al mare pure un notevole numero di romani ...