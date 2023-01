Napoli | un titolarissimo a rischio per il big match contro l’Inter | il motivo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Allarme in casaa pochissimo dal fischio d’inizio del bigconal Meazza. Alex Meret infatti, come riportato da il Mattino, sta accusando sintomi influenzali e febbre. Il portiere dopo diverse stagioni in chiaroscuro aveva trovato una buona continuità tra i pali della capolista prima della sosta. Alex Meret SSCInter Meret con la febbre, in preallarme Sirigu Il secondo portiere del, Salvatore Sirigu, sarebbe quindi pronto a sostituire il compagno. Sul siciliano girano diverse voci relative al mercato e, fino ad oggi, lo si è visto difendere i pali azzurri solo in amichevole. La decisione, in ogni caso, sarà presa soltanto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida. Enrico Tiberio Romano

