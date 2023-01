Napoli | Spalletti cambia modulo con l’Inter | Olivera può giocare titolare

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lucianopensa ad un cambio didurante la sfida Inter-: possibile 4-2-3-1 con Ndombele. Il tecnico toscano per tutto il mese di dicembre ha puntato molto sul 4-2-3-1,che è sempre stato il preferito di. Aveva cominciato così al, poi lo ha abbandonato in nome dell’equilibrio, poiché riteneva che Mertens e Osimhen non potesseroinsieme. Anche se quando il belga ed il nigeriano lo hanno fatto, sono sempre riusciti a siglare molti gol. Ma questa oramai è una storia passata. Inter-: il nuovodiSecondo Corriere dello Sport qualche novità può esserci proprio contro. Ecco quanto scrive il quotidiano ...

Nella prima metà di questa strana stagione tagliata in due, ildi Lucianoaveva scavato un solco tale da trasformare la ripresa in una caccia al fuggitivo . Tutti a domandarsi se ...Inter "(ore 20.45, Dazn) Il clou arriverà in serata con il big match di San Siro, che metterà di fronte l'Inter di Inzaghi alla capolistadi. Gara delicatissima per entrambe, ...Luciano Spalletti pensa ad un cambio di modulo durante la sfida Inter-Napoli: possibile 4-2-3-1 con Ndombele titolare.Il Corriere dello Sport ha svelato le ultime novità di formazione del Napoli per la gara contro l'Inter: "Un rientro importante, quello del difensore e capitano della Nazionale kosovara, ma oggi a com ...