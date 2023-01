Napoli | paura in strada | la vigile lo multa lui la prende a schiaffi

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’ha prima minacciata poi schiaffeggiata per una sanzione in divieto di sosta. Per questo motivo un uomo di 67 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia Locale didopo aver aggredito un’agente della Municipale. Tutto ha avuto inizio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.