Napoli | in chiusura l’affare Bereszynski-Contini Zanoli pronto per la Sampdoria

Comune di Napoli

Questo ha comportato un ritardo nella raccolta, che dovendosi concludere entro le 13 per ladegli impianti di smaltimento, ha determinato il mancato completamento di tutti i servizi ...E l'applauso al momento delladella bara. Inizia così il giorno dell'addio a Pelé . Pelé, ...30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - Juventus 18:30 Fiorentina - Monza 20:45 Inter -20:45 ... Municipalità 9 - Avviso chiusura pomeridiana ufficio carte d'identità Il Napoli vicino a chiudere un grande colpo per gennaio: dopo l'offerta già formulata, ecco in che modo si potrebbe sbloccare la trattativa.In sede di calciomercato bisogna registrare il forte interessamento di un club di Premier League per un ex obiettivo di Cristiano Giuntoli.