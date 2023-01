Napoli | il Sud e il 2023 | i problemi sempre tutti lì

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 27 dicembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Cadono i fogli del calendario, il tempo non rallenta la velocità, ma dopo i giorni dell’euforia iprendono voce per ricordarci che continuano a staredov’erano, in attesa di soluzioni da anni annunciate. L’aspettativa si concentra su Palazzo Chigi e il nuovo Governo ora nel pieno della legittimità costituzionale dopo il si’ di Camera e Senato (qui 107 a favore,69 no,1 astenuto). Nella fase conclusiva, 22 senatori erano assenti. Sarebbe interessante sapere perché.in missione o in malattia? Un sondaggio, primo del ‘23, dice che “Fratelli d’Italia” (Giorgia Meloni premier da 70 giorni), è sotto il 30 per cento. Non si comprende, allora, perchè la premier debba affermare ...