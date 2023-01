Napoli | divampa un incendio in uno stabile abitato da 200 persone | oltre 25 feriti e intossicati

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Poco dopo le 21 del 3 gennaio, a Portici, èto unche ha coinvolto due condomini abitati da circa 200. La cittadina alle porte diha vissuto attimi di paura quando le fiamme, partite da un appartamento al piano alto, sembravano propagarsi a una tale velocità da non consentire la fuga di tutti i residenti. Il fuoco, dal quarto piano del palazzo, si è esteso anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori. A complicare le operazioni di evacuazione, il fumo che ha invaso le scale dell’edificio. Nella zona circostante si è radunato un folto gruppo di curiosi, intenti a osservare vigili del fuoco, forze di polizia e operatori del 118 al lavoro per contenere l’e prestare i primi soccorsi. Dalle prime informazioni, sembrerebbe attestarsi a 26 il numero ...

Poco dopo le 21 del 3 gennaio, a Portici , è divampato un incendio che ha coinvolto due condomini abitati da circa 200 persone . La cittadina alle porte diha vissuto attimi di paura quando le fiamme, partite da un appartamento al piano alto, sembravano propagarsi a una tale velocità da non consentire la fuga di tutti i residenti. Il fuoco, dal ...