Napoli | Di Lorenzo | 'Kvara? Sta bene | ha ripreso alla grande'

DAZN

(4 - 3 - 3): Meret; Di, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dove vedere Inter -in tv e streaming Il calcio d'inizio di Inter ...(4 - 3 - 3) - Meret, Di, Kim Min - Jae, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Luciano Spalletti. Napoli, Di Lorenzo: "Kvara è pronto a ripartire alla grande" La Serie A riparte dalla 16esima giornata, subito con un big match. I nerazzurri cercano una vittoria per riaprire il campionato e Inzaghi non mette limiti al sogno rimonta, anche se la ...Il Napoli, sui propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà l'Inter nel match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A. In porta c'è Meret nonostante le voc ...