Napoli | Capello | 'Spalletti può perdere il campionato? Vi dico la mia'

napolipiu.com

Fabioparla in ottica Scudetto: le dichiarazioni del tecnico sule la corsa agli azzurri da parte delle rivali Fabioha parlato nella sua intervista a Il Mattino della lotta Scudetto. E non solo. LOTTA SCUDETTO - "Per la mia esperienza penso che ...Cosa consiglierebbe a Simone Inzaghi per battere questo"Ovviamente Inzaghi, che è ... Nel 1997, finito il suo contratto con la Roma, lei si era accordato con il Milan di, poi firmò con ... Fabio Capello tifa Napoli: “E’ la squadra favorita per lo Scudetto, non temo il calo di prestazioni” Fabio Capello ritiene che il Napoli sia favorito per la vittoria dello Scudetto, grazie alla bravura del tecnico Luciano Spalletti ...Fabio Capello parla in ottica Scudetto: le dichiarazioni del tecnico sul Napoli e la corsa agli azzurri da parte delle rivali Fabio Capello ha parlato nella sua intervista a Il Mattino della lotta ...