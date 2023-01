Musk cita in giudizio il numero uno di PIF per Tesla

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Iluno di PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, è statoto inper un tweet del 2018 di Elonin cui affermava di avere “finanziamenti garantiti” che avrebbe usato per far usciredalla Borsa. Come riportato dal Financial Times, il team legale diha consegnato i documenti all’ufficio di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

