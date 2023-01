«Musica senza confini» | la solidarietà in concerto il 6 gennaio

Diocesi di MIlano

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti"Singolarmente", gli 11 singoli usciti e da ... si riempiono, si guardano, a volte con trasporto altrecapirci nulla. Alcune sbiadiscono al ...... trasformando la danza in un vortice meravigliosamente oniricotempo. In Piazza Fra' Domenico ... Uno spettacolo sulla forza della diversità e sullache unisce. Tanti i laboratori ... Musica senza confini per la solidarietà - Concerti «Sono già passati 8 anni A me sembra un’eternità». Inizia così il post commosso della figlia di Pino Daniele il giorno dell'anniversario della ...RIETI - Torna la musica nella Valle del Primo Presepe. Dopo aver entusiasmato un folto pubblico nella chiesa di San Domenico con il concerto “Natale della Valle” della Concert ...