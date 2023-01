(Di mercoledì 4 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 16ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DELNessun episodio da segnalare, con l’arbitro Dionisi che ha condotto in maniera corretta la gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

All'Olimpico Grande, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Olimpico Grandeva in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi dadelle 'altre' partite della 16esima giornata di Serie A . Per i match che vedono coinvolti ...- VERONA (alle 14.30) Dionisi di L'... Moviola Torino Verona: l'episodio chiave del match Lecce Lazio: sintesi, moviola, risultato tabellino e cronaca LIVE del match valido per la 16esima giornata di campionato Lazio ospite... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...L’episodio chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lecce Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce e Lazio, valido per la 16ª giornata della Serie A 202 ...