MOVIOLA – Roma-Bologna | rigore per i giallorossi | Lucumi stende Dybala

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Iattaccano con Pauloche entra dentro l’area di, viene toccato dae cade a terra: per il direttore di gara, l’arbitro Santoro, è calcio di. Rivedendo l’azione si nota come il contatto ci sia e l’entità può essere giudicata solamente dall’arbitro quindi il Var non può intervenire.confermato e dal dischetto il capitano, Lorenzo Pellegrini, fa 1-0. SportFace.

Voce Giallo Rossa

All'Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Olimpico va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi dadelle 'altre' partite della 16esima giornata di Serie A . Per i match che vedono coinvolti Milan, Lazio,, Juventus, Inter e Napoli, trovate su calciomercato.com delle moviole dedicate per ... LIVE Roma-Bologna - La moviola: ok il rigore del vantaggio giallorosso Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma e Bologna si affrontano per la 16ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 16.30, arbitra Alberto Santoro della sezione di Messina, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.