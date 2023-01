Calcio News 24

Allo Zini, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Zini va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...2 SASSUOLO 1 UDINESE 10 ... Moviola Cremonese Juve: l'episodio chiave del match Fagioli contro il passato: i numeri che lo hanno consacrato alla Cremonese nel corso della passata stagione Nicolò Fagioli è il grande ex di giornata in Cremonese Juve. Il centrocampista, nella passat ...Allo Zini, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Zini va in scena il match valido per la 16ª ...