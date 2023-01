Mourinho dà subito una scossa alla Roma nel 2023 | esclusione eccellente

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laè pronta a rimettere in moto il motore dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali disputati in Qatar. Allo Stadio Olimpico - l'impianto registra ancora una volta il tutto esaurito - la prima avversaria sarà il Bologna di Thiago Motta, uno degli scudieri di Joséai tempi del triplete interista. Per mettere in difficoltà il suo ex giocatore e iniziare ilcon il piede giusto lo Special One è pronto ad affidare il peso dell'attacco a Paulo Dybala, escludendo dformazione titolare Tammy Abraham. L'argentino, laureatosi campione del mondo, agirà da centravanti, con Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo a completare il tridente “leggero”. L'altra sorpresa di giornata nell'undici titolare dovrebbe essere la scelta di Benjamin Tahirovic per una maglia dal primo minuto a centrocampo. Negli ultimi ...

Siamo la Roma

Nella mentalità di Pellegrini,che posto occupa "Occupa il primo posto. Per me è stato ... Contro il Cagliari in Coppa Italia giocai 90 minuti, la domenicadopo accadde la stessa cosa e ...Nelle ultime due sfide casalinghe la Cremonese non hagol e col Napoli ha fatto una ... Le buone notizie per Sarri esono i rientri in pianta stabile di Immobile e Dybala , entrambi ... Dybala ritrovato. Mourinho è inquieto e vuole subito Frattesi La Roma è pronta a rimettere in moto il motore dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali disputati in Qatar. Allo Stadio Olimpico - ...Il capitano della Roma aggiunge: "Mi ha insegnato delle cose che non avrei mai pensato. La cosa che mi piace di più è che a lui non gli basta mai" ...